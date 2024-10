Norge IDAG

ARNESTED FOR KRISTENTROEN: – Når det gjelder Sunnmøre sin stilling for det som gjelder kristenlivet, så finner man en del interessante spor, forteller Kjell Furnes. Foto: Arkiv

1024 år siden kristenretten:

– Kristentroen kom ekstra tidlig til Sunnmøre

Allerede før 1024, kom kristen tro til Sunnmøre gjennom den kontakten sjøveien med England og Irland gav – via hyppige overfarter over havet allerede før vikingtiden. Dette fortalte tidligere formann i Indremisjonsforbundet, Kjell Furnes under Molde Symposium.