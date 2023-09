Norge IDAG

Kristi legeme, hvem er det?

Det er dessverre et stort behov for undervisning om Kristi Legeme, som er vårt fellesskap av troende, født på ny ved DHÅ og døpt i Ånden. Kristi Legeme er universelt, det holder til over hele jorden, og har ulike uttrykk i størrelse, rase, modenhet og levevilkår.