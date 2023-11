Norge IDAG

ENGASJERT: Kristin Lode er politisk nestleder i Stavanger FrP og fylkesstyremedlem i Rogaland FrP. Foto: Knut S. Vindfallet

Fremmet Israels sak i Stavanger bystyre:

Kristin (21) vil være et eksempel for de som ikke tør å ytre sine meninger om Israel

– Det var viktig for meg da jeg skulle velge et parti, at partiet jeg meldte meg inn i, hadde et positivt syn på Israel. Det sier jus-student Kristin Lode (21) som har vært politisk engasjert fra ung alder, og meldte seg inn i Frp og ungdomspartiet ved sist lokalvalg da hun var 16 år.