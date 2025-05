Norge IDAG

Kristin Lode har gjort seg bemerket som Israelvenn i Frp. Foto: Frp

Kristin holdt innlegg på landsmøte i Frp:

– Både skummelt og kjekt

Hun er Israelvenn, fylkestingsrepresentant for Rogaland fylkeskommune, bystyrerepresentant for Stavanger kommune og 5. stortingskandidat for Rogaland FrP. I helgen hadde hun innlegg på Frps landsmøte.