Parlamentet i Storbritannia skal stemme over et forslag om legalisering av aktivt dødshjelp. Foto: AP Photo/David Cliff, File/NTB

Storbritannia:

Kristne går sammen mot aktiv dødshjelp

Kristne i Storbritannia lanserer et brev der de uttaler seg mot et lovforslag angående legalisering aktiv dødshjelp: «Det undergraver verdien av livet og mangler mekanismer for å beskytte de som er i fare for å bli tvunget til for tidlig død», heter det i brevet. Lovforslaget skal ha andre behandling 29. november.