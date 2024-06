Norge IDAG

Skulpturen «Brennende busk» av David Palombo utenfor Israels nasjonalforsamling Knesset. Thure Andre Eriksen, leder for TX-Vikings og Knut G. Tømmerbakk, pastor og leder for New Beginning Europe har lansert en underskriftskampanje og planlegger å reise til Knesset for å be om tilgivelse på vegne av det norske folk. Foto: Aleksander Overå

Kristne ledere lanserer underskriftskampanje og drar til Israel for å be om tilgivelse

TX-Vikings og New Beginning Europe lanserer underskriftskampanjen «Sammen for Israel og det jødiske folket» og planlegger å reise til Israel for å be om tilgivelse på vegne av det norske folk. – Vi ønsker å lage en deklarasjon som vi skal sende til statsminister Benjamin Netanyahu, Knesset - og selvfølgelig til eget Storting, forteller Knut Tømmerbakk.