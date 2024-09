Norge IDAG

Israels FN-ambassadør Danny Danon talte under Jerusalem Prayer Breakfast mandag. Foto: Trine Overå Hansen

Israels FN-ambassadør Danny Danon:

– Kristne og jøder må stå sammen mot mørkets krefter

Mandag talte Israels FN-ambassadør Danny Denon under Jerusalem Prayer Breakfast i New York City. Han advarte om hvordan ondskapens krefter får dominere i FN og våre vestlige fora. – Kristne og jøder må stå sammen, be sammen og kjempe mot mørkets krefter som vil ødelegge våre verdier, sa han.