Norge IDAG

Den kristne frivillige Connie Grace fra Canada plukker sitroner på en gård i det sørlige Israel, som en del av en solidaritetstur etter 7. oktober-angrepet. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Kristne reiser til Israel for å vise sympati

Norske Elisabeth Ødegaard er blant mange kristne som nå har reist til Israel for å vise sin solidaritet. Hun forteller at israelere er svært glade for støtten.