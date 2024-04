Norge IDAG

MIDDELALDERHISTORIKER: Torgeir Landro var en av foredragsholderne under den internasjonale forskerkonferansen på Universitetet i Bergen i regi av Moster 24. Foto: Anita Apelthun Sæle

Ikke bare med sverd:

– Kristningen var en gjennomgripende samfunnsordning

1000-tallets Norge ble regnet som et misjonsland av engelske og tyske, kanskje også østeuropeiske misjonærer, forteller middelalderhistoriker Torgeir Landro, som var en av foredragsholderne under den internasjonale forskerkonferansen «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway.»