Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Kristus er oppstanden!

I desse dagar feirar vi ei av dei største kristne høgtidene: Påske. Det store ar at Jesus Kristus stod opp av grava etter tre dagar. Han beviste seg å vere Guds veldige son ved oppståda frå dei døde skriv apostelen Paulus. Han seier vidare at om dette ikkje var tilfelle ville kristentrua vere forgjeves, men Kristus er førstegrøda og vi skal bli lik han for vi skal sjå han som han er.