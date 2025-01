Dette udaterte bildet levert av Hostages Families Forum Headquarters viser Yosef Al Zayadni (53). Israels militære sa onsdag at soldater har funnet liket av et ekstra gissel fra Gaza. Militæret sa at liket av Yosef Al Zaydani ble funnet i en underjordisk tunnel sør i Gaza. Foto: Hostages Families Forum hovedkvarter via AP/NTB