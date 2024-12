Norge IDAG

FORMANN: Trommeslager Raphael Banda har vært formann i litt mindre enn ett år. Foto: Edna Eriksen

Kuren mot nedleggelse var lovsang

I et helt spesielt hus på Tromøya synges det lovsanger en lørdag i måneden. Når lyden av sang og musikk høres herfra, da er bordet dekket og kaffen klar for gjester. – Æres skal Han som skapte oss, den samme som oppfant musikken. Det er også Han som takkes skal for at Skare bedehus fortsatt holder dørene åpne.