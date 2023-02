Norge IDAG

Debattinnlegg

Kva er okkupasjon?

Vi blir stadig møtt med påstanden om at Israel har okkupert Judea og Samaria i gamle Jødeland, no kalla Vestbredden. Både frå vår Utanriksminister, Norge sine utsendingar til FN og andre med viktige posisjonar blir dette slått fast. Men kva er sant? Eg forstår det slik at okkupasjon er når eit land/stat med våpen angriper eit anna land/stat som har sedvanerett på landet. Har då palestina-arabarane det i Judea og Samaria?