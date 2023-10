Norge IDAG

Britiske forskere ved University of Manchester har funnet ut at dagens modeller for å vurdere brystkreft ikke er gode nok og at det kan føre til at enkelte kvinner fjerner bryst unødvendig. Illustrasjonsbilde Foto: Torin Halsey/NTB

Britiske forskere:

Kvinner fjerner bryst unødvendig

Britiske forskere har funnet ut at dagens modeller for å vurdere risikoen for brystkreft ikke er gode nok.