Norge IDAG

– Vi vil gå stadig sterkere med Gud. Det er motivasjonen for inspirasjonsweekenden i Stathelle, sier leder Maria Vikre. Foto: Nils Bakke

Betania Stathelle 8.-10. september:

Kvinner i Nettverk vil ha med Nettverk for Menn til inspirasjonshelg

Kvinner i Nettverk Telemark inviterer til inspirasjonshelg 8.-10 september i Betania Stathelle, hvor de for første gang inkluderer Nettverk for Menn. Med fokus på ungdom, håper de på et før-og-etter for Telemark. Blant talerne som kommer er: Dennis Greenidge, Marita Orevi Thornes, og Geir og Elin Fagerbakke.