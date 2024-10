Norge IDAG

Pennsylvanias Lia Thomas under et svømmestevne i Philadelphia. Tre år tidligere var han på herrelaget, men nå er han gått over til damelaget. Foto: NTB/AP

Mannlige Lia Thomas:

På kvinnelaget setter han rekorder

Kvinner mistet nær 900 medaljer til transrivaler, ifølge ny FN-rapport. Transepersonen Lia Thomas som er født som hankjønn, deltok i svømmemesterskap for kvinner i freestyle i Atlanta i USA, der han vant en tittel. Floridas guvernør Ron DeSantis skrev etter konkurransen under på en erklæring om at den virkelige vinneren, var kvinnen som kom på andreplass, Emma Weyant.