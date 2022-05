Norge IDAG

– I denne konteksten virke det å utelate barnet veldig bevisst og sender et svært tydelig signal om at en ser bort fra den ufødte part i saken, sier Sofie Braut. Foto: Skjermdump fra Oslo Symposium Podcast

Sofie Braut:

– Kirken skal være på parti med de forsvarsløse

– Bibelen tar det dessuten for gitt at barnet har verdi før det er født, sier Sofie Braut. Hun reagerer sterkt på Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøys bønn for selvbestemt abort.