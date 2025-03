Norge IDAG

La elvene leve!

Vi trodde vern betydde vern. Men nå er angrepet på elvene våre et faktum. 14 februar åpnet Stortinget for utbygging i vernede vassdrag. Vedtaket truer villaks, fossekall, og selve egenverdien i urørt natur. Det er et sjokkerende brudd på en femti år lang tradisjon i norsk politikk som ble startet av Gerhardsen – og fulgt opp av Brundtland, Stoltenberg og Støre. Helt frem til nå.