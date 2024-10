– Noreg var blant dei ivrigaste for opprettinga av den jødiske staten i 1948. Trygve Lie, Haakon Lie, Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli var alle fjellstøe Israel-vener. Historisk har Noreg vore ein sterk støttespelar for Israel, seier tidlegare stortingsrepresentant for Høgre, Hallgrim Berg, til Norge IDAG. Foto: IAM.