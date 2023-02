Norge IDAG

Kommentarartikler

Foto: Pixabay

Bønn for alle:

La oss be sammen!

Er det noe vi trenger å gjøre som troende, så er det å be. Om vi ønsker å leve et sterkt kristenliv kommer vi ikke utenom viktigheten av å be og søke Gud. Blir vi sløve på det området, kan fienden lettere vippe oss av pinnen. Dermed fungerer også bønnelivet vårt som et vern og beskyttelse over oss. «Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Efeserne 6,18