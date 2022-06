Norge IDAG

Programlederne i Live fra Bergen, Linn Myhr og Bjarte Ystebø har laget over 80 episoder av det populære TV-programmet. Nå kommer de mest gripende historiene fra programmene ut i bokform. Foto: Hunny Lee

Live fra Bergen mellom to permer:

Lager bok av populært TV-program

Norge IDAGs ukentlige TV-program Live fra Bergen har blitt et kjært og populært TV-program for kristenfolket. Seere over hele var raske med å trykke programlederne Linn Myhr og Bjarte Ystebø til sine hjerter. Nå lager duoen bok av de meste gripende historiene fra de første 80 episodene.