Den palestinske ingeniøren Raed Nakhal fra Palestine Children Relief Fund, til høyre, og ingeniør Abdullah Dewik sjekker GEN-M-maskinen som genererer trygt drikkevann fra luften på taket til al-Rantisi sykehus i Gaza. Den israelske milliardæren Michael Mirilashvil tror han har funnet en løsning på Gazastripens kroniske vannkrise. Selskapet hans, Watergen, ønsker å levere hundrevis av generatorer som produserer drikkevann ut av løse luften. De har allerede levert to av maskinene til Gaza til tross for at det er terrororganisasjonen Hamas som har kontrollen over enklaven. Illustrasjonsbilde. Foto: Adel Hana/AP/NTB