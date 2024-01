Norge IDAG

Aslak Sira Myhre og kulturminister Lubna Jaffery ser på Magnus Lagabøtes landslov. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Magnus Lagabøtes landslov 750 år:

Nasjonalbiblioteket feirer Landslovjubileet med historisk utstilling

I forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov skal unike historiske dokumenter og bøker som har vært viktige for Norges historie vises fram i en utstilling i Nasjonalbiblioteket som åpner 1. februar. En stolt og rørt nasjonalbibliotekar, Aslak Sira Myhre, viste fram sider fra Landsloven til Dagsrevyen. – Tenk at jeg skulle få se dette - dette har jeg drømt om siden jeg var 6 år! sa han.