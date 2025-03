Norge IDAG

En kristen organisasjon lanserer faste- og bønnekampanje mot en lov som legaliserer assistert selvmord i Storbritannia. Foto: iStock

Christian Concern:

Lanserer bønn- og faste-kampanje mot selvmordslov

Den britiske organisasjonen Christian Concern har startet en bønnkampanje i fastetiden, der de oppfordrer sine støttespillere til daglig bønn for å stoppe et foreslått lovforslag om assistert selvmord. Gruppen oppfordrer til ett minutts bønn hver dag fra og med onsdag for å motarbeide lovgivning som de mener kan sette sårbare individer i fare.