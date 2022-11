Norge IDAG

Mange elbilkjøpere i distriktene risikerer en avgiftssmell i 2023, mener NAF. Foto: NAF

Distriktene risikerer dobbel elbil-smell:

Lav omregistreringsavgift er et godt verktøy

Stortinget er i innspurten av forhandlingene om bilavgiftene for neste år. Nye tall viser at folk i distriktene er i ferd med å kaste seg på elbil-bølgen, men NAF frykter at de får en avgifts-smell i 2023.