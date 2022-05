Norge IDAG

NATURFAG: Til høyre en faksimile fra naturfagboken Solaris, utgitt av Aschehoug, for 3. og 4. trinn på barneskolen. Den nyfødte babyen er fotografert av Jonathan Borba / Unsplash.

Nye lærebøker:

«Legene bestemmer hvilket kjønn babyen har»

I nyreviderte pensumbøker for grunnskolen blir barn fortalt at de kan kalle seg «han, hun, hen eller noe annet». Budskapet er at det er helt opp til barna å vise hvilken kjønnsidentitet de har – for det er jo ikke sikkert de føler seg som det kjønnet legene bestemte at de hadde.