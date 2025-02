Norge IDAG

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget. Foto: NTB/Ole Berg-Rusten

Slik vil Vedum spare strøm:

Legger frem plan onsdag

Trygve Slagsvold Vedum fortalte mandag til NRK at han mener staten bør betale for utbygging av strømnett, slik at forbrukerne spares for nettleie.