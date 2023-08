Norge IDAG

PRISVINNER: Fredag ble Leif A. Wellerop tildelt Kåre Kristiansens Minnepris på ICEJs Oslo Symposium. Foto: Finn Jarle Sæle

Leif A. Wellerop tildelt Kåre Kristiansens Minnepris

– Han er en høvding blant Israels venner

Leif A. Wellerop ble æret for det imponerende arbeidet han har nedlagt gjennom mange år med å bygge opp et omfattende israelsarbeid i Norge og internasjonalt. I en årrekke har han vært styreleder for den verdensvide israelsorganisasjonen Internasional Christian Embassy Jerusalem. Hans tjeneste har vært apostolisk. Han har vært til velsignelse for oss alle og for Israel, ble det sagt under tildelingen.