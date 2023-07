Norge IDAG

Leif Wellerop tildeles Kåre Kristiansens Minnepris 2023. Foto: Finn Jarle Sæle

Leif Wellerop tildeles Kåre Kristiansens Minnepris

Leif Wellerop er en selvsagt kandidat til Minneprisen etter Kåre Kristiansen. Ikke bare har han bygget opp et imponerende israelsarbeid i Norge, han har også i en årrekke vært styreleder for den verdensvide israelsorganisasjonen Internasional Christian Embassy of Jerusalem. I tillegg var Kåre Kristiansen en forbunds-partner i alle år.