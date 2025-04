Norge IDAG

Lek på godt og vondt

Som lærer, far og farfar har jeg sett en – for meg – litt skummel utvikling. Barn leker ikke som før. Lek med lekebiler, tog, dukker, Lego, bygge barhytter i skogen, politi og røver, kyss, klapp eller klem, «ball inntil veggen»-leker osv. har måttet vike plassen for ipads, gaming-pc og mobiltelefon.