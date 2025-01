Norge IDAG

Forsvarssjef Joseph Aoun er valgt til president i Libanon. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB

Libanon har fått sin første president siden 2022

Etter at Libanon har vært uten statsoverhode i litt over to år, er forsvarssjef Joseph Aoun nå valgt til ny president av landets nasjonalforsamling.