Libyas utenriksminister Najla Mangoush under et møte med Den arabiske liga i Kairo 6. september 2022. Foto: AP Photo/Amr Nabil/NTB.

Libyas utenriksminister avsatt etter samtaler med Israel

Protestanter brant israelske flagg i Tripolis gater etter at at det ble kjent at landets utenriksminister hadde møtt sin israelske motpart i Roma. Kort tid etter forlot utenriksministeren landet.