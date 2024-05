Norge IDAG

Lillian fikk melding fra barna: «Mamma, de har hentet oss»

– Det er en opplevelse jeg har lyst å advare andre om at kan skje, sier Lillian Gran, som opplevde at barna uten at hun fikk beskjed, ble hentet fra skolen av barnevernet og politiet. Hun er førsteamanuensis med doktorgrad i pedagogikk, og kjemper en kamp mot barnevernet.