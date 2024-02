Norge IDAG

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er behov for å bruke mer oljepenger for å ruste opp Forsvaret. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Listhaug krever opprustning i Norge – mener det er fare for storkrig

Frp mener det er fare for storkrig og åpner for å bryte handlingsregelen for å ruste opp Forsvaret. Uansvarlig måte å snakke på, svarer statsministeren.