Kate Hess, som sammen med mannen sin Tom er leder av Jerusalem House of Prayer for All Nations, er kjent for å bruke de bibelske harpene i lovsang og tilbedelse til Gud. Her fra et arrangement under Bønnehusets årlige konferanse i 2022. Også i år vil det arrangeres møter ved trappene opp til Tempelplassen, like utenfor murene til Jerusalems gamleby. Foto: Jerusalem House of Prayer for All Nations.