8. april er det spesialsending fra Svalbard i Live fra Bergen.

Live fra Bergen-spesial:

Live fra Svalbard

I kveld blir det en spesialsending med Live fra Svalbard i det som vanligvis er Live fra Bergen. 12 utsendinger fra Jerusalem Prayer Breakfast dro til den arktiske Longyearbyen for å be for folk og land. Vi besøker den døgnåpne kirken på Svalbard, et bønnealter på fjellet, en lokal husmenighet og vi har bønnemøter i storslått natur. Det blir også glimt fra den russiske byen på norsk territorium, Barentsburg.