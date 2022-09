Norge IDAG

Debattinnlegg

Livet før og håpet om Jesu tilsynekomst i endens tid

Et liv som ærer Jesus, har alltid dette for øye: hans snarlige tilsynekomst i endens tid. Vi ser tegnene i tiden og ser at det store frafallet kommer til å overrumple mange som kaller seg for «kristne», - uavhengig av kirkesamfunn eller forsamling en hører til.