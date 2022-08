Norge IDAG

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier hun vurderer å flytte landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Foto: Ap/ NTB

Storbritannia:

Liz Truss vurderer å flytte britenes Israel-ambassade til Jerusalem

Utenriksminister Liz Truss, som kjemper om å bli toryleder og statsminister, sier hun vurderer å flytte britenes Israel-ambassade til Jerusalem. Løftet står å lese i et brev Truss har skrevet til medlemmer av organisasjonen Conservative Friends of Israel i Storbritannia, skriver avisa The Jewish Chronicle.