USAs president Joe Biden støtter Israels statsminister Benjamin Netanyahu i tilfelle Iran skulle angripe. Foto: AP Photo, File/NTB

USA:

Lover å stå med Israel mot Iran

USA har lovet å forsvare Israel dersom Iran velger å svare på Israels nylige angrep. Israel gjennomførte lørdag morgen et luftangrep som ødela iranske militære mål, inkludert rakettproduksjonsanlegg og anti-ballistiske missiler, som et svar på et iransk ballistisk angrep mot Israel tidligere i oktober.