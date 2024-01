Norge IDAG

Foto: Åpne Dører

Erna Solberg:

Lovet å ta opp trosfrihet med indiske myndigheter

Erna Solberg, leder for Høyre, deltok på Åpne Dørers lansering av listen over land med mest forfølgelse for 2024 i Oslo i dag. Der lovet hun blant annet å bringe videre kunnskap hun fikk om situasjonen for kristne i India i møte med Åpne Dører.