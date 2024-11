Norge IDAG

Her Ludvig Nessa liggende over politibilen, med en dukke formet som et foster i hånden. Foto: Agnete Brun / NTB /

Ludvig Nessa:

– Det må gå galt når vi myrder egne barn, og erstatter dem med muslimer

Abortmotstanderen som gjentatte ganger har vært i søkelyset for sine aksjoner mot abort, mener vinden er i ferd med å snu. – Det tragiske er at folk flest forsto aldri at profetene hadde rett, før det var for sent, sier Nessa.