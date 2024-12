Norge IDAG

«Can you see me», er slagordet i A21 sin stor kampanje mot menneskehandel i New York City. Foto: globenewswire

Kom seg ut av marerittet:

Lurt inn i menneskehandel av en familievenn

Chereese Smith (32), en overlevende etter menneskehandel som nå jobber for den globale anti-menneskehandelsorganisasjonen A21, talte nylig på en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av organisasjonens nasjonale opplysningskampanje «Can You See Me?» i New York City.