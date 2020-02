Norge IDAG

Si fra: Kari Fjeldstad oppfordrer menighetene og kristenfolket til å være våkne og ikke være likegyldige. Hun har et motto: «Ett menneskes mot er nok til å forandre verden.» Foto: Anita Apelthun Sæle

Kari Fjeldstad vil ha mobilisering for verdier: – Majoriteten må stille opp for sin rett

SAMFUNN: – Vi må gå ut i gatene. Vi må ut og marsjere. Vi må vise at det fortsatt er noen av oss som står opp for våre kristne verdier, at vi, flertallet, er heterofile, at vi, flertallet, synes familien skal bestå av far, mor og barn, at vi, flertallet, mener at ekteskap skal være mellom mann og kvinne og at vi, flertallet, ikke synes det er greit at barna våre skal være med på å bære homo-flagg og gå i homo-tog i barnehager og skoler. Jeg er så lei av denne offentlige hjernevaskingen som foregår.