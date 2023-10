Norge IDAG

OSLO: Mahmoud Farahmand under en markering av ettårsdagen for at Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiet varetekt. Foto: Javad Parsa / NTB

Stortingsrepresentant Farahmand (H) ser klart at Iran har regien i Hamas sitt terrorangrep:

– Målet er å slette Israel fra kartet

– Hamas, Islamsk jihad og Hizbollah, som alle angriper Israel, ble etablert og utviklet med Irans hjelp. Det er nokså klart at disse gruppene får sine ordrer direkte fra Teheran, sier Mahmoud Farahmand. Han er klar på at det er Iran som har regien bak de fryktelige terrorangrepene på Israel. For i flere tiår har Iran drevet trening av terrorgrupper i Midtøsten, og i april var de samlet i Sør-Libanon Han sier det er nærliggende å anta at dette var ett av de første stegene i koordineringen av den nå pågående krigen mot Israel.