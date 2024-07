Norge IDAG

MUSIKER: Tore Kvinlaug etterlyser mer endetidsforkynnelse i menighetene jevnt over. Her fra Ordet & Israels sommerstevne. Foto: Ingvill Mydland

Savner endetidsfokus:

– Mange er mest opptatt av å kose seg og drikke kaffe

Han er fast musiker for Vekkelsesteltet, og var i helgen med og spilte som band-medlem for Anita Kristensen. Countrymusiker Tore Kvinlaug fra Kvinesdal, sier til Norge IDAG at han setter pris på den uredde forkynnelsen av Israel og endetiden som han får på Ordet & Israels sommerstevne.