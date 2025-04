Det er gått og et halvt år siden den grufulle Hamas-massakren 7. oktober 2023, hvor 1200 ble drept, rundt 3400 såret og 251 ble tatt som gisler. Fortsatt er mange av levningene ikke identifisert.

Publisert: 29.04.2025 kl 03:33

De fleste som ble drept 7. oktober var sivile, blant annet fra musikkfestivalen Nova og kibbutzer og moshaver i Sør-Israel. Men fortsatt venter mange pårørende på at i de skal få gravlegge i det minste noen få levninger av sine kjære.

Hundrevis av likposer som inneholder hundrevis av uidentifiserte levninger av ofrene fra 7. oktober er fortsatt ubegravet halvannet år etter massakren, skriver World Israel News.

Selv om det finnes løsninger for å identifisere levningene i likposer, som oppbevares ved National Center for Casualties of Israel’s Defense Forces i Camp Shura, har det oppstått en kontrovers mellom militærrabbinatet og departementet for religiøse tjenester om hvordan man skal gå frem.

Sjefsrabbineren i IDF, rabbiner David Yosef, foreslår ytterligere testing for å identifisere levningene positivt slik at de kan begraves på riktig måte.

IDF har til og med øremerket midler til ytterligere identifisering av levningene.

Yehuda Avidan, generaldirektør for departementet for religiøse tjenester, motsetter seg imidlertid ytterligere testing fordi han anser det som sløsing med ressurser og en «vanhelligelse av de døde».

Avidan hevder at hans holdning er basert på meningen til Dr. Chen Kugel, som leder Institutt for rettsmedisin.

Kremeres i massegrav?

Departementet for religiøse tjenester har vurdert å brenne levningene i en massegrav uten identifikasjon, et trekk som militærrabbinatet sterkt motsetter seg.

Mens departementet for religiøse tjenester og militærrabbinatet har kommet til en fastlåst situasjon i avgjørelsen, er levningene fortsatt ikke begravet, men en endelig avgjørelse forventes å komme fra et møte mellom de ulike organisasjonene.

Traumer etter oppdraget med å samle likrester

Shlomo Efrati, som identifiserte lik for IDF, beskrev vanskeligheten med oppgaven sin til Israels Channel 12 TV-nettverk.

Efrati og reserveenheten hans ble innkalt 8. oktober og jobbet på Camp Shura, hvor IDF-rabbinatet jobbet raskt for å identifisere over 1000 lik og forberede dem til begravelse.

Efrati og partneren hans, Oded Kind, tok fingeravtrykk av sivile som deltakere i Nova-festivalen, kibbutzbeboere, politibetjenter og soldater som ble brakt med lastebiler i liksekker.

Om den vanskelige jobben sa han: «Alle som var der falt fra hverandre på sin egen måte; det gikk utover oss alle til slutt.»

Efrati beskyttet seg selv under traumet ved å «gå i autopilot», sa han, for å bare se etter hendene og ta fingeravtrykkene så raskt som mulig. Likevel kunne han ikke unngå å se tilstanden til kroppene, «de brente og halvbrente, de lemlestede, alt».