Norge IDAG

Mange vil ta knekken på Israel

Israel og jødefolket er framleis gode å ha. Ikkje berre fordi dei presterer banebrytande resultat innan forsking, innovasjon, datateknologi, helse og miljø – til glede for oss alle – men òg for dei mange despotane i Midtausten som treng ein syndebukk å skulde på for alt det dei ikkje sjølve greier å oppnå.