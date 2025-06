Norge IDAG

«BRENNENDE HAT. Molotov-kastende Boulder-terrorist planla angrep på jøder i mer enn et år». Oppslag, førsteside New York Post, 3. juni 2025. Foto: Faksimile

Mannen med en ond plan

Slik lyder overskriften i The New York Post 3. juni – etter terrorangrepet på en fredelig marsj av Israels venner i Boulder, Colorado, til støtte for å få gislene i Gaza fri. Den terrorsiktede egypteren, Mohamed Sabry Soliman, er 45 år gammel, familiefar og forholdvis fersk innvandrer fra Egypt og hadde i et års tid spekulert ut en ond plan.