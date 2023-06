Norge IDAG

Jesus kommer snart er tema for årets stevne i Seljord. Foto: Maran Ata Norge

Seljord:

Maran Ata-stevnet er flyttet til større hall

10.-16. juli er det igjen tid for Maran Ata-stevne i i Seljord. Stevnet er populært, og de gode gamle vekkelsessangene ljomer under møtene. I fjor var det så mye folk at møtesalen ble full. Stevnet er derfor flyttet over til en større hall på området, som rommer ca. 1000 mennesker, opplyser Ole Bjørn Saltnes fra Maran Ata Norge i en pressemelding. Tema i år er: «Jesus kommer snart!»