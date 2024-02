Norge IDAG

La 1000-års jubileet i 2024 bringe fred

Året 2024 må stå i kristingsjubileets tegn. Som kristne må vi bruke anledningen til å fortelle hva kristenloven har brakt av velsignelser over land og folk. For det er ukjent stoff for de mange som er frarøvet opplæring i kristen tro og tanke.